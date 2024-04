"No sabía que tenía una hermana": Berk descubre toda la verdad en los próximos capítulos de Hermanos

Aybike le ha contado a Berk que sus padres le adoptaron, que Ayla estuvo involucrada en la muerte de su madre biológica y que...¡Elif es su hermana!

El joven, roto de dolor, le pedirá explicaciones a su madre y le dirá que no puede perdonar todo el daño que le han hecho. Mientras tanto, Elif intentará consolar a Ayla que no podrá soportar ver cómo su hijo no quiere saber nada más de ella. ¿Elif descubrirá que tiene un hermano?

Además, Sengül y su amiga graban vídeos de Emel para dar pena y conseguir dinero fácil, pero los servicios sociales lo descubren y se presentan para detenerlas. ¿Qué pasará con Emel? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Hermanos en Antena 3!