En el último capítulo de Hermanos: El pasado vuelve a atormentar a Süsen, ¿confesará lo que ocurrió en los accidentes de Leyla y Kadir?

¡Menudo tensión vivimos en el último capítulo de Hermanos! La mitad de la familia Eren ya sabe lo que ocurrió en el accidente de Leyla y el dijo de Sengül amenaza con contárselo a todos sus amigos. ¡Se encuentra en una situación muy complicada!

Oğulcan entró al despacho de Akif para avisarles a Tolga, Emel y Bahar que bajaran a la fiesta y, justo en ese momento, cuando se quedó solo, descubrió el vídeo del accidente en el que Leyla perdió la vida. El joven no podía creerse que Süsen estuviera allí y que incluso forcejeara con ella justo antes de que perdiese el equilibrio. ¿Cómo podía haberles mentido a la cara todo este tiempo?

Oğulcan se quedó muy afectado después de ver el vídeo y se comportó de manera extraña con todos sus amigos. ¡No sabía que hacer! Orhan lo pilló llorando en casa y fue ahí cuando su hijo se desahogó con él y le contó lo que había visto. Sengül justo pasaba por allí y también se enteró de lo que había ocurrido con Leyla. ¿Le contarán alguno de ellos a Tolga lo que pasó con su hermana?

En casa de Ayla, la tensión entre Berk y Elif no dejó de crecer. Los dos jóvenes no terminan de entenderse y, además, la recién llegada no está dispuesta que la traten como si fuese inferior a ellos. Ninguno de los dos se imagina la relación que les une y ambos esperan que el hecho de vivir juntos sea algo pasajero. ¿Descubrirán en algún momento que son hermanos mellizos? ¿Qué pasará cuando eso ocurra?

Después de darle muchas vueltas y de asimilar lo que había visto, Oğulcan decidió plantarle cara a Süsen para pedirle explicaciones. La joven se vino completamente abajo y le suplicó, entre lágrimas, que no le contase a nadie lo que había visto. ¡Lo que le ocurrió a Leyla fue un accidente!

Cuando Oğulcan le preguntó el motivo de la discusión con Leyla en las escaleras, Süsen sólo se atrevió a decir que pelearon por Ömer. El hermano de Aybike asimiló que a su amiga también le gustaba su primo, así que en ningún momento se le pasó por la cabeza que hubiese algo más. ¿Contará Süsen que Leyla había visto el vídeo del accidente de Kadir?

Otra persona que le dio muchas vueltas a si contar lo que había descubierto fue Aybike. La hija de Orhan se sentía culpable por no contarle a su novio que Elif era hermana suya, así que decidió contárselo cuando lo viese en el colegio. Al ver que Berk no paraba de hablar mal de ella, la joven Eren decidió guardar silencio. ¡Al menos hasta que la situación entre ellos mejore! ¿Qué pasará cuando el hijo de Ayla lo descubra?

Por último, en el colegio Ataman, Sarp y Orhan tuvieron un pequeño encontronazo por culpa de que el hermano de Yasmin se puso chulito con el tío de los Eren y se negó a identificarse ante él. Al sentirse atacado, Sarp llamó a su padre y se inventó que Orhan le había pegado para que lo despidiese, así que Ahmet no tuvo más remedio que cumplir los deseos de su hijo.

¿Le contará Oğulcan a alguien más lo que ha visto? ¿Confesará Süsen lo que ocurrió? ¿Recuperará Orhan su trabajo? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Hermanos para descubrirlo!