Nilsu Yilmaz llega a ‘Hermanos’ para interpretar a Cemile, la nueva amiga de los Eren

Los hermanos Eren han recibido en sus vidas a una nueva persona: Cemile, interpretada por Nilsu Yilmaz.

Asiye y Emel la conocieron en el orfanato, aunque no empezaron con buen pie. La joven vio que la pequeña estaba jugando con su muñeca, y se la quitó muy bruscamente. Su hermana no daba crédito… ¿Por qué la estaba tratando así si no había hecho nada?

Entonces llegó la directora del orfanato y le pidió a Cemile que cambiara su actitud. En cambio a Asiye y Emel les pidió que si tenían problemas con ella la avisaran de inmediato.

Sin embargo, en el fondo la joven tiene buen corazón. Cemile vio que una pareja se interesó mucho por Emel y sabía que querrían adoptarla. Por ese motivo, les dijo que era muy problemática… ¡Pero solo quería protegerla!

Asiye no la creyó hasta que vio que realmente se preocupaba por su hermana. Emel estuvo a punto de caerse desde el tejado del orfanato, y Cemile no se lo pensó dos veces y arriesgó su vida subiéndose a rescatarla. Gracias a ella la pequeña pudo salvarse, ¡y menos mal!

Las hermanas Eren ya han dejado el orfanato, pero nunca se esperaban recibir la visita inesperada de Cemile en el gallinero. ¿Qué está haciendo allí? ¿Cómo los ha encontrado? ¿Qué necesita?

Nilsu Yilmaz, la actriz que interpreta a Cemile

La actriz que da vida a Cemile en ‘Hermanos’ es Nilsu Yilmaz, una joven de apenas 20 años nacida en Estambul.

Aunque es más conocida por su interpretación en televisión, Yilmaz se graduó en Teatro en la Universidad Mimar Sinan. Su carrera comenzó en el año 2013 en la película ‘La historia de Zeynep’, y a partir de ese momento ha actuado en cine, teatro y televisión. ¡Puede con todo!

Además, le encantan las redes sociales. En Instagram cuenta con más de 600 mil seguidores, y muestra fotos del rodaje y de ella como modelo en diferentes revistas. ¡Lo hace todo bien!

Aunque a Nilsu también le gusta mostrar su vida y su pasión por la naturaleza y, sobre todo, el mar, así como con familia, amigos… ¡Y son unas fotos preciosas!

Sin duda, una nueva incorporación de lujo en ‘Hermanos’. ¿Quieres ver qué ha llegado a hacer a la vida de los Eren? ¡No te lo pierdas cada lunes y martes a las 22:45h en Antena 3!