Te contamos todo lo que ha pasado en el último capítulo de 'Hermanos': Kadir, en el punto de mira, debe tomar importantes decisiones por su familia

Los Eren están tratando de sobreponerse al duro golpe que les ha dado la vida. Desde que se han quedado huérfanos de padre y madre, los jóvenes están intentando salir adelante. Pero todo está siendo muy complicado.

Emel no estaba comiendo bien y unido a todos los disgustos que ha tenido la pequeña, se puso muy enferma. La doctora le recetó una dieta variada ya que había sufrido por no tener una buena alimentación... Su hermano Kadir estaba muy preocupado, y asesorado por una amiga de la familia, decidió dejar a Emel en un orfanato. Cuando la estaba dejando, el joven no pudo contener las lágrimas... no podía hacerle eso a su hermana, y Emel no paraba de llorar, no quería estar en el orfanato. Finalmente, Kadir dio media vuelta y cogió a su hermana en brazos, nunca más volvería a dejarla sola. Ella debía de estar junto a ellos.

Por otro lado, Suzan sigue sintiéndose responsable de todo lo que ha sucedido con los hermanos Eren. En parte fue su culpa la muerte de su madre, quien les pilló a ella y a Afik en la cama. Por ello, como se siente responsable ha acudido a la casa de Şengül para preguntarle cómo iban los chicos. Şengül le ha mentido, le ha dicho que les está cuidando como si fueran los suyos, cuando no es verdad. desde el primer momento les rechazó y ha intentado sacar partido de su terrible situación. Suzan le ha hecho entrega de un dinero para los chicos, para que salgan adelante... ¡Y la malvada Şengül se lo ha quedado para ella!

Kadir ha tomado las riendas de su familia, y después de devolverle todo el dinero a Akif, tras pensarlo, ha decidido que lo mejor era pedirle trabajo al señor Akif. Eso le dará dinero para su familia, y ahora mismo esa es su única prioridad.

En este capítulo también hemos descubierto quién era la persona que chantajeaba a Akif... ¡Y era Ismet, el hermano de Şengül! Él y otro compañero son los que vieron cómo Akif empujó a Veli y lo grabaron todo. Aunque en un principio Ismet quería contarlo todo a la policía, su compañero acaba convenciéndole para que no lo haga: “Nos dará todo el dinero que le pidamos”.

Ismet, superado por la verdad, había pedido a Kadir que se acercara a su trabajo porque necesitaba hablar con él de algo muy urgente. ¿Iba a contarle la verdad sobre el asesino de su padre? Sin embargo, sus planes se han visto truncados, Akif ha aparecido y se ha enfrentado a Ismet. Tras un fuerte forcejeo Akif ha caído al vacío y Kadir ha sido testigo de todo... ¡Ismet le ha dicho a Kadir que le deje morir! ¿Qué hará el joven?

Esto es todo lo que ha ocurrido en el capítulo de #Hermanos3Jul pero no puedes perderte la nueva entrega que llegará esta noche en Antena 3.

¡Dale al play y vuelve a ver este resumen!