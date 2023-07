Avance semanal de ‘Hermanos’: “La fraternidad es un mar tan profundo que no se le encuentra el fondo…”

No hay vuelta atrás. La señora Sevgi está muy dolida con su hijo y no quiere saber nada más de él. La madre de Ahmet descubrió el malvado plan que quería llevar a cabo y no puede perdonárselo… ¡quería incapacitarla para que no pudiese repartir su fortuna también con Ömer! Ahmet ha descubierto que el joven Eren es su hijo, pero no quiere saber nada de él y mucho menos quiere que reciba la herencia de su familia.

En el próximo capítulo veremos cómo la señora Sevgi llegará al gallinero de los Eren, desesperada, buscando refugio en ese lugar donde fue tan feliz y querida. La mujer les dirá que ya no tiene a donde ir y que ellos son su única y verdadera familia.

Ömer y sus hermanas la acogerán con los brazos abiertos, aunque se quedarán muy sorprendidos con la actitud de Ahmet. ¿Le contará la señora Sevgi a Ömer que es su abuela?

Por otro lado, Orhan intentará hacer las paces con Gönül después de que esta le pidiera el divorcio. La madre de Afra, en un ataque de celos, ha pensado que su marido había vuelto Sengül y perdió totalmente los papeles. ¿Conseguirá Orhan su objetivo?

Además, Aybike y Berk volverán a protagonizar un fuerte enfrentamiento lo que hará que se distancian todavía más y Nebahat se quedará totalmente en shock al ver que Suzan y Akif están viviendo juntos y… ¡en su casa! ¿Qué hará tras descubrir?

¡No te pierdas todo lo que pasará en los próximos capítulos de ‘Hermanos’!