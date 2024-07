Avance semanal de Hermanos: “La gente está haciendo que la ciudad se enfríe”

Süreyya iba en su coche, acompañada de Akif, cuando de repente una persona se ha cruzado de un momento a otro y la ha atropellado. Akif se derrumba al comprobar la identidad de la víctima… ¡es Suzan!

La madre de Ömer huía de Sultan para evitar que esa mujer le quitase el vídeo en el que Sado confesaba que Şevval le pagó para que acabase con la vida de Ahmet.

En el próximo capítulo, Süreyya y Akif se quedarán impactados al comprobar que Suzan ha fallecido.

Él no podrá parar de llorar al ver a Suzan tirada en el suelo con la que compartió tantos momentos a lo largo de su vida y Süreyya no podrá dejar de echarse la culpa: “Los he matado”, haciendo referencia también al bebé que la mujer de Yaman estaba esperando.

Mientras tanto, Sultan será testigo de toda la escena y lo grabará todo con el móvil. ¿Qué pasará ahora?, ¿Süreyya confesará lo que ha hecho?

Por otro lado, a Ömer y Yaman se les caerá el mundo encima al enterarse de la noticia y, rotos de dolor, llorarán la muerte de Suzan.

Además, Orhan y sus hijos se enterarán de que Şengül hipotecó la casa y que ahora tendrán una gran deuda que, si no la saldan, serán desahuciados. ¡No te pierdas todo lo que va a pasar en Hermanos, el lunes y martes en Antena 3!