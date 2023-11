Zehra le confiesa a Tolga y sus amigos su gran secreto: "Me obligan a casarme"

Tolga está cada vez más unido a Bahar, la niña en la que ahora late el corazón de Leyla. EL joven siente un poco más cerca a su hermana fallecida cuando ve a Bahar. Él se siente bien con ella y gracias a esta pequeña ha recuperado las ganas de vivir.

El joven le da clases de matemáticas a la niña ya que le cuesta mucho esta materia, pero para él en realidad solo es una excusa para poder verla.

Además, el joven está muy preocupado desde que supo que a Zehra, la hermana de la niña, la obligan a casarse. Angustiado, cuando la joven se presenta en su casa para llevar a Bahar, Tolga le dice que sabe que va a casarse.

A Zehra no le queda más remedio confesar a Tolga y sus amigos la verdad: “Tengo que casarme, pero yo no quiero”. La joven les cuenta que su hermano y su cuñada llegaron a un acuerdo con alguien y que no puede marcharse porque no tiene dinero y su hermana pequeña necesita cuidados al estar enferma. ¿Qué pasará ahora?, ¿Hará algo Tolga para impedirlo?