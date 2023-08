Tolga toma una drástica decisión que deja a su hermana helada: “No pienso volver al colegio”

Tolga no está pasando por su mejor momento. Está hundido desde la discusión que protagonizó con Berk en la que salió a la luz el maltrato de su padre y que no sabe cómo querer a una chica debido a que a él nunca lo han querido. El joven, además, les dijo a todos que no vale para nada como siempre le ha dicho su padre tantas veces.

Cansado de todo, le dice a Leyla que no hay vuelta atrás y que ha tomado una decisión: No va a volver al colegio. Su hermana, que no se lo cree, bromea con él diciéndole que no diga tonterías y entonces él pierde el control y le grita que no quiere ver volver a sus compañeros. No quiere que sus amigos le miren con pena: “No quiero que me miren como si no hubiese pasado nada”, le dice, roto de dolor.

Leyla, asustada, le dice que no le grite más mientras él le pide perdón y le suplica que solo le comprenda.