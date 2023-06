La sorprendente proposición de Gönül que Orhan no se esperaba: "¿Nos casamos?"

Gönül ha sorprendido a Orhan con una romántica escapada, después de que le confesase lo mucho que le gustaba. Aunque él no le había confirmado que fuese recíproco, ella tenía la seguridad de que acabaría conquistándolo.

Justo antes de salir del restaurante, como estaba recibiendo muchas llamadas de sus hijos, Gönül le escondió a Orhan el teléfono y por eso están viviendo un viaje de ensueño ajenos al accidente de Asiye.

En la cena de anoche, Orhan también se sinceró con Gönül y le confesó lo a gusto que se encontraba con ella. Después del divorcio, algo había cambiado en él y ahora estaba dispuesto a darse una nueva oportunidad en el amor.

Aprovechando la caminata mañanera, Gönül finge que se ha hecho daño en el pie para captar la atención de Orhan. “Siempre quise a alguien que me ayudase a que no me cayera”, le confiesa ella mirándolo a los ojos.

Después de esta bonita declaración, Gönül se lanza y le pide a Orhan directamente que… ¡Se casen! ¡El tío de los Eren no puede creerse lo que acaba de proponerle! ¿Aceptará? ¿Cómo se lo tomará Sengül?