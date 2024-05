Sarp muerde el anzuelo al creer que Lydia está enamorado de él, pero ella solo tiene ojos para Ömer

Tras escuchar hablar a Asiye y Süsen, donde esta le confesaba a su amiga que Lydia estaba enamorada de Sarp, el hijo de Şevval no ha podido evitar ilusionarse y pensar que la hija de Yaman y él podrían tener un futuro juntos.

Pero nada más lejos de la realidad. Mientras tomaban un café, la prima de Tolga no ha dejado de llamar colega al joven, cosa que le ha confundido bastante. Sin embargo, él no ha dudado ni un momento, y ha decidido ir directo: “¿Acaso no te gusto?”.

Lydia no daba crédito a lo que oía, y no ha podido controlar la risa mientras el joven le explicaban la conversación entre las dos amigas. La enemiga de Süzen no cabía en sí de la alegría, y le ha contado todo su plan: “Le dije a Asiye que me gustabas tú para no levantar sospechas”, ha confirmado mientras explicaba cómo buscaba meterse en casa de Ömer para pasar más tiempo con él.

Sarp ha quedado destrozado… ¡No se lo podía creer! Otra vez los Eren estropeando sus planes… ¿Preparará una venganzacontra su hermano? ¿O será capaz de pasarpágina?