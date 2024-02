Oğulcan se desahoga con su padre y… ¡Sengül lo escucha todo!

Todo parecía indicar que Tolga estaba a punto de saber cómo murió su hermana y que Süsen estaba implicada, pero nada más lejos de la realidad.

Al final ha sido Oğulcan quien, por casualidad, ha descubierto el vídeo. El joven se queda muy impactado y decepcionado con Süsen. ¡No entiende que su amiga haya podido ocultar un secreto así a todos!

Oğulcan están tan dolido que no puede evitar un distanciamiento con la novia de su primo, una actitud que le choca mucho a la propia Süsen y sus amigos que saben que algo pasa.

Por el momento el joven no quiere contarlo, pero no puede más y acaba desahogándose con su padre y confesándolo todo. Oğulcan también le dice a Orhan que no quiere decir nada porque le da miedo que Tolga pueda hacerle algo a la joven y le pide a su padre que este secreto no salga de ahí.

Lo que ninguno de los dos se podía imaginar es que de Sengül lo estaba escuchando todo desde otra habitación…