Orhan recibe una interesante propuesta, ¡grabar un anuncio!: "papá, vas a ser famoso"

Orhan se ha convertido en todo un héroe desde que salvó a todas las personas que se encontraban en un banco y unos atracadores entraron dispuesto a llevarse todo el dinero.

El tío de los Eren les plantó cara provocando que todos los presenten aplaudiesen sin parar al ver que les había salvado.

Fue tan importante su hazaña que hasta la televisión se hace eco y no solo eso… ¡los directores del banco llegan hasta su casa para darle las gracias por ser tan valiente y para proponerle que sea el protagonista de un nuevo anuncio sobre seguros!

Aunque al principio, Orhan duda si aceptar o no ya que dice que no sabe actuar, al final Sengül le convence para que acepte ya que cree que es una gran oportunidad que no debería rechazar. “Vas ser famoso, papá”, grita Aybike emocionada. ¡Menudo momentazo! ¿Qué tal le saldrá volver a salir en la tele?