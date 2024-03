Ömer no perdona la traición de Süsen: "Ya no te quiero"

Ömer está furioso y decepcionado con todos los que le ocultaron la verdad sobre la muerte de su hermano Kadir, especialmente con su tío Orhan y con Süsen, dos de las personas en las que más confiaba.

La joven le ha explicado que quiso contarle la verdad en varias ocasiones, pero Akif no le dejó. Además, está muy arrepentida y Ömer es una de las personas que más quiere en el mundo y no soporta la idea de perderlo.

Süsen vuelve a intentar acercarse a Ömer deteniéndolo en el colegio y le pide que le conceda unos minutos para hablar a solas. ¡Pero él se niega! “Ya no te quiero. No soy capaz de aceptar que mi propia novia me apuñalara por la espalda”, le recrimina él lleno de rabia.

Süsen ni siquiera es capaz de responder a los ataques del joven Eren. Sus ojos no paran de llenarse de lágrimas al ver que el que era su novio sólo tiene palabras de desprecio hacia ella. ¡Sus peores temores se han hecho realidad! ¿Conseguirá perdonar algún día Ömer a Süsen?