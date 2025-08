Seyran comparte con Esme sus planes de ser madre con Ferit: “Quiero que tengas un nieto”

Seyran ha entrado en la habitación con el corazón encogido y Esme no ha tardado en decir lo que lleva días pensando. Ver a sus hijas distanciadas la está destrozando.

Le ha recordado que no solo son hermanas, también compañeras de destino. “Siempre os habéis apoyado. No he podido protegeros de vuestro padre, pero sé que os habéis tenido la una a la otra”, ha dicho casi llorando.

Seyran la ha escuchado callada. Se ha emocionado al ver a su madre tan frágil. “Mamá, nadie te protegió a ti tampoco. Tú lo has pasado peor que nosotras”, le ha respondido.

Para que su madre no se preocupara más, Seyran ha decidido dar un paso atrás: “Apoyaré a mi hermana, pase lo que pase. Incluso aunque no apruebe la situación. Aunque tenga miedo, siempre estaré a su lado”.

Luego, ha tomado aire… y ha soltado algo que Esme no esperaba. “He tomado una decisión. Quiero que tengas un nieto en brazos. Yo también quiero formar una familia”. Esme se ha quedado paralizada. No podía creer lo que acababa de oír.

Seyran le ha contado que lo ha pensado mucho. Que quiere compaginar su futuro académico con la maternidad. “Hay muchas mujeres que hacen ambas cosas a la vez. ¿Por qué yo no?”, ha preguntado convencida de sus palabras.

Su madre ha roto a llorar. “Hija mía, ¿sabes lo feliz que me haces?”, ha dicho emocionada. Y Seyran, por primera vez en mucho tiempo, ha sonreído desde el corazón.