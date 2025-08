“No es tu momento”: la confesión de Seyran eclipsa el día de la boda de Suna y lleva a un nuevo enfrentamiento

Suna ha tenido una conversación muy dura con su hermana justo antes de la boda. “¿Quieres que sea feliz? Siempre deseas lo mejor para mí. Eso es lo que dijiste ayer”, le ha recordado Suna a su hermana.

Y aunque Seyran ha intentado calmar las aguas diciendo que sí y que la apoya, todo ha estallado cuando ha salido el nuevo tema a la luz. “Felicidades, por cierto. Mamá me ha dicho que has decidido tener un bebé. Antes decías que no querías… me parece interesante que sueltes semejante bomba justo hoy”, ha dicho Suna con ironía.

Sin dejar que Seyran se explicara, Suna le ha dejado claro todo lo que piensa: “¡Al menos una vez! ¿Podrías dejar que fuera la protagonista, ya que hoy es el día de mi boda?”.

Al verla tan enfadada, Seyran ha intentado defenderse diciendo que solo se lo ha contado a Esme y a Ferit, recalcando que no era su intención robarle protagonismo. Pero esas palabras han llegado un poco tarde y Suna se ha puesto a la defensiva.

Buscando un milagro que frenara esa boda, Seyran ha respondido con la verdad: “Te noto que no quieres a Kaya. No tienes lo que te veía en los ojos cuando escuchabas a Abidín. Querías a Abidín de verdad… hasta ayer”.

Sus palabras han sido muy duras. Suna no ha podido contener la rabia y no se ha dejado ni media palabra por decir: “No todos tenemos tanta suerte como tú. La felicidad no nos llega sin más a personas como yo. Tenemos que luchar por ella. Y eso es lo que estoy haciendo”.