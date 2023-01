Ömer es despedido del trabajo y descarga toda su rabia contra su jefe: “Mi hermano ha muerto”

Ömer necesita su trabajo más que nunca, tras la muerte de Kadir apenas tienen dinero para sobrevivir. Mientras trabaja y estudia, el joven compagina su vida con buscar al culpable del accidente de su hermano... ¡Necesita testigos que lo vieran!

Cuando estaba en el trabajo ha recibido un mensaje sobre un supuesto testigo que vio lo que le sucedió a Kadir el día del accidente, en ese momento una alerta de batería ha hecho que su móvil se apagara lo que ha sembrado el nerviosismo en Ömer. Al ir a cargarlo, sin querer ha tirado varios platos y se han roto. Su jefe ha escuchado el estruendo y ha ido a la cocina a preguntarle: "¿Qué ha pasado aquí?" ÖMer ha intentado explicarle que ha recibido el mensaje de un testigo y se ha puesto nervioso, pero su jefe le ha interrumpido: "¿No puedes parar de dar problemas?"

Harto de toda esta situación, ha despedido a Ömer: "No voy a seguir dándole mi dinero a un vago como tú".

El despido ha colmado la paciencia de Ömer que se ha vuelto loco, gritándole que su hermano mayor ha muerto, algo a lo que su jefe no le ha prestado atención y ha continuado echándole de allí.

Ömer no puede más, lleva unas semanas muy malas y esto ha sido lo que le faltaba para explotar toda su ira: “Me das igual tú y tu hermano, si ha muerto, muerto está” en ese momento agarra a su jefe por la camisa y le arrincona en contra la pared y a gritos furiosos le amenaza con matarle... "Largo de aquí, no te voy a pagar", le ha dicho fríamente el jefe. Así que Ömer, ha reaccionado muy dolido y ha comenzado a romper los platos contra el suelo, fruto de la rabia: “Mi hermano ha muerto ¿Por qué nadie me entiende?”, ha gritado desesperado.

¿Qué van a hacer ahora los Eren? ¿Conseguirá Ömer otro trabajo?