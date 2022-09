Ömer le deja las cosas claras a Suzan: "El día que me abandonaste como si fuera basura, se rompieron todos los vínculos entre nosotros"

Ömer y Suzan se vieron por última vez el día que Akif desveló delante de todo el colegio que en realidad son madre e hijo. El joven se quedó en shock, por lo que no pudo articular palabra, y ella se fue con Harika, que estaba muy enfadada y dolida.

El joven Eren estaba muy confundido. ¿A dónde pertenece ahora? Por suerte, sus hermanos están siempre para apoyarle y, gracias a ellos, Ömer ha entrado en razón y ha visto que, aunque biológicamente Suzan sea su madre, esa no es su verdadera familia.

El reencuentro se ha producido en el colegio Ataman. Suzan salía del despacho cuando Ömer pasaba por allí. Ella ha intentado evitarlo, pero él ha sido valiente y se ha acercado a ella. “No tiene por qué huir de mí, no entre en pánico”, le ha dicho.

El joven Eren tiene las cosas muy claras. Él ya tiene un padre y una madre, y no necesita a Suzan para nada. Le ha pedido que no se preocupe por él y ha sido contundente: “El día que me dejó como si fuera basura en la mezquita, se rompieron todos los vínculos entre nosotros”.

Ömer también le ha dicho que dejarlo abandonado fue probablemente lo mejor que hizo por él… “Me dejó con los mejores padres que se pueden tener”, ha sentenciado. Suzan ha intentado explicarse, pero casi no le salían las palabras… ¿Habrá cambiado de opinión respecto a la relación que quiere tener con su hijo?