Nebahat toma las riendas de su negocio y deja a Akif en evidencia: “En este club no eres nadie”

Las mentiras de Akif han hecho pasar a Nebahat los peores momentos de su vida. Pero, tras la confesión de Akif sobre todo lo que sentía por Süreyya han hecho que por fin la mujer tomase las riendas de su propia vida, empezando por su trabajo.

La joven ha recuperado su puesto en el club, convirtiéndose en… ¡la nueva socia de Yaman! La mujer ha destituido a su exmarido de su puesto, ocupándolo ella, y le ha colocado como aparcacoches. Además, le ha asegurado que ya no dispondrá más de su dinero.

El hombre no se cree lo que escuchan sus oídos y no ha podido sentirse más humillado. Yaman no ha podido contener la risa y, junto a Nebahat, han salido victoriosos del lugar. ¿Qué será de Akif sin Nebahat para que le mantenga?