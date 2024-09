Nebahat descubre que Akif no se está muriendo, pero decide ocultarle la verdad: "Ahora soy yo la que va a jugar contigo"

Nebahat se encuentra muy dolida después de todas las veces que Akif la ha engañado. Ella se pensaba que la relación entre su marido y Süreyya había acabado, pero no es así, el empresario ha estado siéndole infiel mucho tiempo.

En el último capítulo, Nebahat ha recibido un video de una persona desconocida, en él, salen unas imágenes comprometidas de su marido con Süreyya ¡La ha engañado de nuevo!

Mientras estaba llorando desconsoladamente sin saber que hacer, ha recibido una llamada de un numero desconocido ¡Es el doctor de Akif!

El médico le ha dicho que no ha podido contactar con su marido y que tiene que darle una información muy importarte: Los resultados de sus pruebas no eran los correctos, Akif esta sano, no tiene ningún tumor.

Nebahat ha sentido la necesidad de vengarse de el por todo el dolor que le ha causado y ha decidido ocultarle toda la información. Quiere que sufra y que siga creyendo que le quedan cuatro meses de vida.¿Cuándo descubrirá la verdad?