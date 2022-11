Kaan le recrimina a Akif que no le trate como a un hijo: “¿Por qué no intentas quererme, aunque sea solo un poco?”

Doruk se ha marchado de casa tras descubrir que Kaan es su hermano. No quiere saber nada de él ya que está es muy dolido porque le haya ocultado este gran secreto durante tantos años.

Por su parte, Kaan está muy dolido al ver que a Akif solo le importan Doruk y Melisa y que por él jamás se ha preocupado.

El joven, entre lágrimas, le pregunta a su padre por qué no puede quererle como a sus hermanos y Akif se justifica diciendo que para él no es tan fácil porque no le conoce.

“Podrías haberme conocido, pero no quisiste”, le responde Kaan que solo busca el cariño de un padre que nunca ha tenido.

Con el corazón en la mano, Kaan le cuenta a su padre todo lo que siente y lo mal que lo ha pasado durante todos estos años: “¿Sabes lo difícil que ha sido crecer sin mi padre a mi lado?”.

¿Akif cambiará su relación con él y podrá ser el padre que Kaan tanto ha echado de menos?