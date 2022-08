Harika tiende una trampa a Asiye… ¡Y Doruk da la cara por ella!

Doruk y Asiye están cada vez más cerca. Cuando el joven se enteró de que los hermanos al final se quedaban en Estambul, no dudó en repetirle a Asiye todo lo que sentía por ella.

La joven dudaba de sus palabras, y quería ver acciones buenas que le demostraran que no era el niño pijo que conoció los primeros días de clase. Doruk se comprometió a mejorar, así que Asiye ha decidido darle una oportunidad.

En el colegio, la clase de Doruk y Asiye tenía examen. El profesor les ha avisado por la mañana de que la prueba sería por la tarde, así que estaban todos muy molestos.

Cuando ha llegado el momento, el profesor ha entrado en clase y ha obligado a todos a alejarse de las mesas y dejar las mochilas abiertas. ¡Iban a registrarlos!

Nadie entendía nada, y el profesor ha explicado que alguien ha sacado el examen de su maletín. ¿Quién ha podido ser?

Han empezado a inspeccionar y, de pronto… ¡Han encontrado el examen en la mochila de Asiye! La joven no da crédito, ella no ha sido. Alguien ha tenido que ponerlo ahí.

El profesor ha mandado a la joven al despacho del director y le ha dicho que probablemente perdería su beca. ¡Eso no puede ser!

Doruk no iba a permitir que algo así ocurriera, así que él se ha declarado culpable, aunque no lo haya hecho. Asiye no quería que lo hiciese, pero él ha insistido. Sin duda ha sido un gesto precioso por su parte, ¿lo valorará Asiye?

Ahora solo queda investigar quién ha sido realmente, aunque todos parecen tenerlo bastante claro y sospechan de Harika. ¿Habrá sido ella?