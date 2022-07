¡Harika descubre que su madre está embarazada y, sin querer, la empuja por las escaleras!

Suzan y Harika estaban hablando en la habitación antes de salir cuando Harika le ha pedido dinero a su madre. Entonces ha encontrado en el bolso un papel del hospital en el que decía que estaba embarazada.

Harika se ha puesto muy contenta, hasta que ha descubierto que el bebé no es de su padre. “Este bebé es solo mío”, le ha dicho Suzan. El niño es de Akif, y eso no le ha gustado nada a su hija.

“¿Cómo has podido hacerlo?”, le ha preguntado Harika muy alterada. Suzan no ha logrado decir una palabra. Su hija se ha encerrado en la habitación, y pasado un rato ha salido con una maleta. Suzan solo quiere que su hija la escuche, pero Harika no está dispuesta a hacerlo.

Su madre le prometió que no volvería a ver a Akif y la ha traicionado. “¡A ver qué hace papá cuando se entere de esto!”, le ha dicho la joven, que ha amenazado con contárselo todo a Kenan.

Suzan ha intentado evitar que Harika se fuera de casa y se ha puesto en su camino. La hija ha intentado apartar a su madre, pero lo que ha conseguido ha sido empujarla por las escaleras. Harika no se podía creer lo que acababa de hacer. Su madre se ha quedado completamente inconsciente y… ¡la estaba llamando Akif! Harika se ha quedado petrificada. ¿Qué hará ahora?