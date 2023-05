Gönül estropea la sorpresa que Aybike y Oğulcan habían preparado para intentar reconciliar a sus padres

Desde que se ha divorciado oficialmente de Orhan, Sengül no levanta cabeza. Apenas quiere comer y no sale de cama. Por eso, sus hijos han tratado de animarla y les ha parecido buena idea preparar un picnic en familia e invitar a su padre para tratar de recordar viejos tiempos y así reconciliarlos.

Lo que Aybike y Oğulcan no se esperaba es que Orhan se presentaría a la cita con… ¡Gönul! Cuando Sengül los ve llegar, entra en cólera y dice que no piensa quedarse ahí ni un minuto más. ¡Su exmarido no entiende nada de lo que pasa! ¡A él sólo le habían dicho que tenía que acercarse ahí urgentemente!

“Recoger todo y vámonos de aquí. No quiero estar con estos sinvergüenzas”, les dice Sengül a sus hijos. Orhan sigue sin entender nada y Aybike le explica que lo que habían planeado era pasar un buen día en familia.

“Sé lo que intentáis hacer, pero no va a dar ningún resultado. Lo mío con vuestra madre ya no es posible”, intenta hacerles entender Orhan. ¡Pero ellos se niegan a aceptar la realidad! ¿Qué pasará si su padre oficializa en algún momento su relación con Gönül?