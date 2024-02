Ayla convence a Elif para que no se marche de casa provocando que Berk vuelva a enfadarse

El joven le pide a Ayla que despida a Elif después de su última jugarreta. Después de que Berk provocara su suspenso en química, Elif se vengó de él posponiendo su alarma para que llegase tarde a un examen.

Berk le dice a su madre que no quiere que la joven viva más con ellos y Elif… ¡lo escucha todo! La joven les dice que va a marcharse ya que no quiere seguir en un lugar en el que no es bienvenida, además ¡tampoco puede ni ver a Berk!

Ayla, presionada por Sengül y con miedo por si descubren que ella provocó la muerte de la madre de la joven, intenta que los dos hermanos hagan las paces.

Aunque no lo consigue, convence a la joven para que se quede con ellos. Elif acaba aceptando, pero tiene varias condiciones: que Berk la lleve al colegio en su coche y que le ayude a sacar buenas notas en física.

Ayla le responde que tendrá todo lo que pide provocando que Berk vuelva a enfadarse con ella al ver que Elif no se irá de su casa.