Asiye se niega a tocar con Mahir al acordarse de Doruk: "Yo no sé cantar"

La profesora les dice a los alumnos que tienen que trabajar en parejas para una nueva actividad de clase. A Mahir, el chico que ahora vive con Akif, le toca con Asiye.

Los dos tienen que conseguir dinero por sus propios medios y Mahir le propone que él puede tocar la guitarra mientras ella canta.

Sin embargo, a Asiye no le parece buena idea y miente a su compañero diciendo que no sabe cantar ya que irremediablemente le recuerda a cuando cantaba con Doruk. La joven sigue muy triste y abatida por su perdida y no se acostumbra a su vida sin él.

Mahir se pone a tocar y ella no puede reprimir las lágrimas. ¿Podrán llegar a entenderse o la joven seguirá viendo en Mahir a Doruk?