Asiye y Doruk se reencuentran entre lágrimas: “Si nos separamos, quiero que sepas que siempre te querré"

Doruk ha ido a ver a Asiye al orfanato. Nada más verse, los jóvenes se han dado un abrazo precioso, ¡se echaban mucho de menos! El hijo de Akif, en cuanto la ha visto, se ha echado a llorar. “Cuando vi que no estabas me asusté”, le ha dicho entre lágrimas.

Doruk le ha prometido a Asiye que no van a estar mucho tiempo allí, ni Kadir en la cárcel. ¡Está muy seguro! Además, la joven Eren le ha contado a Doruk la decisión que ella y Ömer han tomado: dejarán el colegio para poder trabajar y contratar a un abogado.

“No lo entiendo, ¿quién le ha tendido una trampa a mi hermano”, ha preguntado Asiye. Doruk no puede contener las lágrimas. “¡Maldita sea!”, ha gritado. El joven se ha lamentado por lo que está ocurriendo, pero ella le ha pedido que pare de decir esas cosas. “No es culpa tuya, tú siempre me has apoyado”, le ha dicho.

Doruk le ha pedido que si ocurre algo malo, sepa que él siempre la querrá. Pero Asiye no entiende nada… ¿Por qué le dice eso ahora? ¿A qué se refiere?