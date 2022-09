Asiye, avergonzada, confiesa lo que ocurrió en la fiesta de cumpleaños: "Nos tendieron una trampa"

Asiye se siente muy avergonzada por lo que ocurrió la noche de la fiesta. Aunque ella quería ir a trabajar como camarera con Aybike, la situación ante la que se encontró la hace sentirse mal. ¡Nunca debería haber ido!

Sin embargo, no fue su culpa. Ella solo fue víctima de la trampa que le tendió Tolga, que le dijo a su amigo que iban dos chicas a la fiesta para hacerles compañía.

Tolga, sin embargo, lejos de sentirse culpable por lo que ocurrió, ha decidido seguir adelante con su plan y, además, con una nueva cómplice: Harika. El joven tenía en su poder una foto de la Eren con su amigo, muy pegados, y no ha dudado en compartirla con el resto del colegio Ataman. ¡Ahora todos pensarían algo que no es!

Asiye no quería contarle a sus hermanos ni a su primo lo que ocurrió esa noche. Las jóvenes no les dijeron que iban a trabajar, sino al cumpleaños de una amiga. Sin embargo, al difundir Tolga la imagen, ha sido imposible que sus hermanos no las descubran.

Ömer, nada más verla, ha ido a preguntarle a Asiye de qué se trataba todo eso. Y Harika, que se encontraba allí, no ha dudado en intentar provocarla: “¿Ahora eres prostituta? ¿Con lo de la cafetería no te llega y quieres probar cosas nuevas?”.

Doruk ha salido a defender a la joven, que lo está pasando muy mal. Y Oğulcan ha intentado entender qué ocurrió esa noche. Aybike se lo ha contado todo, también que ella fue quien insistió a su prima para que aceptasen el trabajo.

Asiye he explicado todo tal y como sucedió, y Ömer está muy enfadado porque su hermana y su prima les hayan mentido a la cara. Doruk, sin embargo, insiste en que tienen que encontrar cuanto antes a la persona que les ha tendido la trampa. ¿Descubrirán que ha sido Tolga?