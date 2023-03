Akif entrega a Nebahat los papeles del divorcio… ¿Intentará ahora reconquistar a Suzan?

Akif se fue de casa después de que Nebahat le reprochase que se siguiese viendo con Suzan. La madre de Doruk ni siquiera quiso escuchar las explicaciones de su marido acerca de por qué se había visto a solas con la madre de Harika y le dijo que no quería seguir viviendo con él.

Después de analizar fríamente la situación. Nebahat pensó que se había precipitado con Akif y que quizás había malinterpretado la situación… ¡Por eso fue a hablar con Resul! Sin embargo, su marido ya estaba focalizado en conquistar a Suzan… ¡Creía que era su destino!

Akif vuelve a su antigua casa para mantener una importante conversación con su mujer, que se muestra mucho más receptiva con él después de haber recapacitado sobre lo que había pasado. Pero su rostro cambia por completo cuando ve que su marido le ha traído… ¡Los papeles del divorcio!

“Te has dado prisa, ¿ya lo tenías preparado?”, le pregunta Nebahat. Akif no tiene ganas de discutir con ella y le pide por favor que firme el acuerdo para que puedan terminar cuando antes y de la mejor forma posible. “No funciona, ya lo has visto”, le recuerda Akif.

La conversación que están manteniendo está siendo la más dura, pero probablemente también la más sincera que han tenido. “Hemos estado años pasándonos la pelota el uno al otro mucho tiempo. Jugábamos en tiempo de descuento”, asegura Akif. ¿Será este el final de la pareja? ¿O se negará Nebahat a dejar que el padre de su hijo inicie una relación con Suzan?