Yon González: "Merece la pena luchar por el amor de Alicia"

¿En qué ha cambiado Julio desde el primer capítulo hasta los actuales?

Creo que antes de llegar al Gran Hotel Julio era feliz, y aquí con Alicia también le envuelve la felicidad, pero todo lo demás es como cargar con una mochila, una responsabilidad que antes de llegar a Cantaloa no tenía. Además, cada vez pesa más y es más agobiante. Pero el amor de Alicia compensa todo.

¿Qué es lo que más te ha gustado de la evolución de tu personaje?

Que cada vez tiene más conflicto, tiene que tirar hacia delante y cada vez está más agotado. Cuanto más conflicto tiene el personaje, para mí mucho mejor porque el resultado es más satisfactorio.

Es que Julio es más investigador que camarero…

¡Julio es un máquina investigando! Alucino con él (risas)

Tanto en ‘El internado’ como en ‘Gran Hotel’ tus personajes son grandes investigadores ¿para cuándo un papel de detective?

(Risas) quien sabe, a lo mejor hacen un spin off de Ayala y Hernando a mí me contratan de ayudante (risas).

¿Le ves futuro a la relación entre Alicia y Julio?

Después de todo lo que han pasado si no siguen adelante sería increíble, no pueden dejarlo después de todo lo que han sufrido, de lo de su hermana… Julio no se plantea volverse a su pueblo después de todo lo que ha conseguido. Merece la pena luchar por el amor de Alicia.

¿Crees que si Alicia consiguiera la nulidad del matrimonio de Diego se casaría con Julio?

Se casarían, organizarían una vida juntos, tendrían hijos… posiblemente se irían a vivir lejos de Cantaloa y a ser felices.

Qué te gusta más ¿grabar los exteriores en Santander o el plató de Madrid?

Ir a Santander me encanta, es un planazo. Aparte, los exteriores de ‘Gran Hotel’ en La Magdalena me parecen preciosos, trabajar mirando al Cantábrico y relajar la vista mientras estás actuando es maravilloso. El plató también tiene su encanto, pero es diferente.

También es verdad que grabar en exteriores es más cansado, con frío o calor, hay más movimiento… pero tiene su punto divertido. Lo mejor es la mezcla de ambos.

En su momento trabajé cuatro años de camarero así que estoy encantado con mi uniforme y que dure mucho

¿Qué tal las grabaciones en Santander?

Muy bien, lo que pasa es que no he podido salir mucho porque cuando terminamos me pongo a estudiar, pero se come muy bien. Estoy muy cómodo allí porque mi pueblo está a hora y cuarto de coche de Santander. Además, cuando grabamos en Santander me suelo ir con mi coche porque me encanta conducir.

¿Te sigues viendo extraño vestido de camarero o ya te has acostumbrado?

En su momento trabajé cuatro años de camarero así que… (risas) estoy encantado con mi uniforme y que dure mucho. Lo bueno de esta profesión es que cuando acabe aquí interpretaré otro papel y me vestiré de algo totalmente diferente.

¿Qué han aportado a la serie fichajes como Lluís Homar, Marta Hazas o Megan Montaner?

Es lo que necesita la serie, que cuanto más conflicto exista y más personajes vivan en el Gran Hotel, mejor. Son unos compañeros maravillosos con los que es un placer trabajar. A Marta ya la conocía de ‘El Internado’, pero todavía no hemos coincidido en escena. Nunca había trabajado con Lluís Homar y estoy encantado de compartir escena con él, es un placer porque me aporta un montón y aprendo mucho con él. Megan ha entrado para crear conflicto entre los personajes de Julio y Alicia, y muy bien con ella.

¿Qué crees que tiene ‘Gran Hotel’ que engancha a los espectadores?

En conjunto, la serie está muy bien, trabajamos con un gran equipo que viene del cine y es una maravilla, eso se nota. Me lo paso muy bien. También la luz de la serie, los personajes, los actores que trabajan aquí… la suma de todo da ese buen resultado.

Está hecha con muy buena calidad, hay un director de foto increíble, directores que vienen de cine, un jefe de sonido muy pendiente de nosotros y nos da mucha confianza, el director de arte es impresionante, mira como recrearon el hotel después de la explosión ¡era increíble!