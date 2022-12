Víctor Palmero: "Rodar la muerte de Fer me afectó"

El mismo día en que se rodaba la muerte de Fer, hablamos con el máximo responsable de la tragedia. Visiblemente emocionado, Víctor Palmero nos recibió justo después de rodar la secuencia en la que Fer moría después del forcejeo entre Toño y Álvaro.

"Me he emocionado, viéndolo ahí en la camilla. Yo desde fuera de las cámaras lo estaba viendo y me ha afectado", aseguraba el actor.

Víctor Palmero ha participado en tres capítulos de la séptima temporada de Física o Química.

"Era seguidor de Física o Química desde el principio"

Conocimos al personaje como el amigo del que se reían Álvaro y Jon, modelos a seguir por Toño. "Hemos intentado inventar una historia previa que le de sentido, suponemos que viene de un instituto en el que le han hecho bullying"

Toño quería ser igual de guay que sus amigos pero no le dejaron. Fuera de si, sintiéndose un don nadie, y preso del pánico, Toño pierde los papeles y no duda en coger una de las escopetas de su padre con el objetivo de asustar y dar un escarmiento a los que le estaban haciendo la vida imposible. Pero lamentablemente se le va de las manos, hasta llegar a un final que ya todos conocemos. Fer, víctima inocente, paga con su vida la broma macabra.

Víctor Palmero nos cuenta que era seguidor de Física o Química desde que empezó con la muerte del hermano de Julio. Además, ya conocía a Javier Calvo. "Cuando le dije que sería Toño, aún no había leído ningún guión y fue él quién me dijo que lo mataba".

Víctor Palmero ha hecho historia en Física o Química por el riesgo y la responsabilidad de su papel. Su interpretación ha sido alabada por sus compañeros y el público ha sabido reconocer el increíble trabajo del joven actor. "No se si habrá alguien insensible y se que mucha gente me odiará a partir de ahora, pero yo sólo interpreto el guión que me escriben".