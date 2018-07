CAPÍTULO 6, AÑO '1986' | 'FARIÑA'

Tras la violenta muerte de Braulio a manos de los colombianos, Sito Miñanco no quiere más sangre en las Rías gallegas. Sus nuevos socios están dispuestos a acabar con la vida de cualquiera que se meta en medio, pero sito no quiere más problemas. "No quiero ni una puta gota más de sangre", dice.