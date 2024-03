Así llega Entre Tierras a su último capítulo: María se enfrenta a una vida sin Manuel

Entre Tierras emite mañana su último capítulo a las 22.45h en Antena 3. La historia de María ha conquistado a más de un millón de espectadores en cada uno de sus capítulos y este jueves llega su esperado desenlace. ¡Te contamos todo lo que debes saber antes de su gran final!

Entre Tierras nos presentó a María como una mujer enamorada de un hombre que se había marchado a Alemania. Ella ya no sabía nada de él, pero en una parte de su corazón mantenía la esperanza de que volviese. Su familia no estaba pasando por un buen momento económico, así que cuando Ramón apareció en el pueblo buscando una esposa y eligió a su hermana, María no dudó en hacer un trato con él.

Nueve capítulos después la vida de María ha cambiado completamente y sus sentimientos también. La muerte de Manuel ha supuesto uno de los golpes más duros de su vida y es que es posible enamorarse dos veces. No siempre el primer amor es el bueno, pero su recuerdo se nos queda para siempre y nos enseña más cosas de las que pensamos.

Lo que único que María no sabe a ciencia cierta es de quién es el bebé que espera, pero en una parte de su corazón sabe que Manuel es el padre.

El plan de José cambia la vida de María

El plan de José para destruir el amor entre María y Manuel no ha funcionado como esperaba, así que tiene que tirar de su última opción. José sigue empeñado quedarse junto a María, aunque ella le haya rechazado una y mil veces.

Justa se ha aliado con José, pero ella solo quiere ver a María y Manuel separados, nunca imaginaba perder para siempre a Manuel. ¿Cuál será su papel ahora que se ha quedado sin el hombre al que quiere?

Claudia busca respuestas lejos de Gabi

Claudia y Gabi se han separado. Ella ha decidido marcharse lejos de La Mancha, no puede seguir viviendo retenida allí y su novio culpa a Manuel de su partida.

Una pelea en el bar y un odio hacía él del que se han enterado todos los vecinos, le convertirá en el principal sospechoso de la muerte del marido de María. ¿Volverá Claudia para salvar a Gabi?¿Se darán una segunda oportunidad?

María se enfrenta al capítulo final buscando hacer justicia, sin Ramón, sin Manuel... y con la responsabilidad de sacar todo un legado adelante.

Custodio se aleja de Guillermo

Custodio se ha visto contra la espada y la pared. José se ha dado cuenta de que el joven mantiene más que una amistad con Guillermo y le amenaza con contarlo todo si no se marcha del pueblo. Nadie puede enterarse de su relación, su familia le mataría y su vida ya no sería la misma.

Así que el joven, sin pensárselo decide aceptar la petición de José y marcharse a Barcelona. Al menos no tendrá que casarse con Inés y fingir algo que no es. Guillermo se queda roto, hecho añicos y le ve coger el autobús... ¿habrá sido su última vez?

Quedan muchas incógnitas por resolver antes de su gran final. ¿Descubrirá María toda la verdad?¿Volverán Claudia y Gabi?¿Qué será de Justa ahora que no está Manuel? No te lo pierdas a las 22.45h en Antena 3.