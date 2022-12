Temen que Soledad haga una locura

Soledad les pide que los dejen solos a Olmo y a ella, tiene curiosidad por escuchar lo que le tiene que decir. Olmo le propone un trato: si regresa a la Casona, dejarán a Pepa y a Tristán en paz.

Ofrecen a Antonio un trato: limpiar su expediente a cambio de que declare contra el boticario.

Francisca está encantada con haber cambiado a Rosario por Emilia. A Alfonso no le gusta que Emilia siga en la Casona, pero no puede protestar. Sustituye a su madre.

Unas manos que no llegamos a identificar, encienden una vela “con mala intención”. Pepa y Tristán se han marchado del Jaral para no estar presentes al marcharse Soledad, nadie puede impedir que la vela haga arder una cortina. El fuego se extiende irremediablemente y ni toda la ayuda del pueblo puede impedir el desastre. El Jaral ha ardido…