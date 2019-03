Aurora deberá fingir su enfermedad si quiere engañar al Tribunal

Capítulo 985: lunes 12 enero

María se niega a ir a la Guardia Civil: si Tristán no vuelve a Cuba, Gonzalo morirá. Francisca le da el dinero para pagar el rescate de Esperanza y promete no ir. María no cree en sus buenas palabras ni en su cariño. María acude a la cita con el malhechor y paga, pero Tristán incumple su parte: se llevará a la niña como seguro de vida. De pronto suena un dispara y Tristán cae al suelo muerto… quien ha disparado ha sido Francisca. María, aunque ésta jura que es inocente de todo lo ocurrido, dispara a su madrina. Cae herida de muerte, y cuando le va a rematar, anegada por el dolor de haber perdido a Gonzalo, una voz se laza en el aire y se lo impide.

Aurora sigue progresando. Le cuentan que Lucas renunció por ella a un trabajo estupendo. Aurora le agradece que se quedara con ella. Lucas le dice la verdad sobre su situación legal, si se recupera psicológicamente, es posible que la encierren en la cárcel.

Amalia finge que controla su dolor y sugiere posibles culpables para que la Guardia Civil se entretenga cuando ella sabe de sobra qué ha ocurrido. Sin embargo Mauricio está profundamente intrigado por las extrañas circunstancias del asesinato. Por otra parte, Bosco y Amalia irán a Madrid a enterrar a su padre.

Severo quiere demostrar a Raimundo que viene en son de paz. Abrirá al pueblo las puertas de su casa.

Emilia ha ido de visita a La Casona, no le gusta nada que su nieta Esperanza esté ahí, pero María no les deja ver a la niña y se libra de ellos de forma bastante abrupta.

Hipólito regresa de su viaje... pero sin Quintina.

Capítulo 986: martes 13 enero

Don Anselmo pone al personal al corriente de los acontecimientos relacionados con María… hasta donde él sabe.

Hipólito guarda cierto secretismo sobre la causa de su regreso anticipado y la ausencia de Quintina.

Mauricio quiere ver a la señora urgentemente, pero sigue en paradero desconocido. Fe acaba confesándole a Mauricio a su manera que María ha ido al encuentro de Tristán y el capataz acaba encontrando a Francisca malherida y aparentemente moribunda junto al cadáver de Tristán. Lucas informa de que la vida de Francisca no corre peligro y que la doña quiere ver a Pedro: Francisca acusa a María de ser la autora del disparo que casi acaba con su vida.

Comienza la recepción en la Quinta. Todo el mundo se sorprende del regreso anticipado de Hipólito y le preguntan por Quintina. Por otro lado Severo anuncia a Raimundo que va a sincerarse con él.

Capítulo 987: miércoles 14 enero

Severo procura ganarse la confianza de Raimundo. Emilia interrumpe y se lleva a su padre… ha estallado el caso de María. Pedro acompaña a los guardias mientras registran el Jaral en busca de alguna pista de María. También la buscan en La casa de comidas y la posada, pero todo resulta infructuoso.

Emilia visita a Francisca y le planta cara en defensa de María. La señora niega tener la culpa de nada.

Pedro informa a Francisca de que no hay novedades sobre María, pero mete la pata respecto a Aurora dejando entrever que se encuentra restablecida… Fulgencio se esforzará por que la encierren de nuevo.

Pedro intenta averiguar qué le pasa a Hipólito y comprueba que Dolores no anda tan desencaminada, el chico parece estar pasándolo realmente mal. Hipólito finge hablar por teléfono con Quintina para tranquilizar a Dolores, que no se lo traga.

Bosco y Amalia vuelven a toda prisa tras enterrar a Melchor y se ponen a disposición de Francisca. Amalia ha venido a ver a Inés tras su vuelta apresurada de Madrid y se hace la víctima delante de ella. Bosco espera a Amalia cuando vuelve de la cabaña y le pide explicaciones sobre su paradero.

Capítulo 988: jueves 15 enero

Amalia se inventa una coartada y cuenta con la ayuda de Francisca para darle verosimilitud, pactan que ha ido a visitar a una partera que conocen para ayudarle a seguir el parto. Por su parte, Amalia sigue manipulando a Inés para que entienda que no tiene ni una oportunidad fuera de aquí.

Conrado regresa de sus gestiones respecto al juicio que tiene que enfrentar Aurora y confiesa a Candela que no lo tiene claro. Lucas se niega a admitir que Fulgencio Montenegro presida el tribunal que examinará a Aurora. Y parece que el chico ha conseguido recusar a Fulgencio, pero lo han sustituido por un médico que es un hueso, por lo que el peligro sigue estando presente.

La investigación en torno al paradero de María no dan sus frutos, así Francisca decide cambiar de estrategia… si la presión no funciona, dejará que se relaje y sea ella la que se delate. Y tiene razón porque los allegados ayudarán a María a escapar y no son conscientes de que es lo que Francisca espera.

Hipólito alimenta su mentira fingiendo una nueva llamada de Quintina ante Dolores. ¿Qué ha pasado con su mujer? Dolores organiza un viaje familiar a Soria para visitarla.

Alfonso y Emilia interrogan a Matías y él reconoce que está tonteando medio en serio con una chica.

Capítulo 989: viernes 16 enero

Aurora tendrá que fingir que sigue enferma para engañar al Tribunal. Difícil pero no imposible. En el juicio también analizan el expediente y llegan a la conclusión de que hay que encontrar al experto en explosivos que redactó el informe previo.

Hipólito no quiere que vayan a visitar a Quintina a Soria. Es mejor dejarla... tranquila.

Severo tiene un plan contra Francisca y ha citado a Conrado para ofrecerle su ayuda.

Matías parece que sale con dos chicas a la vez… no ha hecho mucho caso a los consejos de nadie.

Inés tiene pesadillas con Melchor. La culpa la está matando y para colmo de males, está sola. En la Casona los investigadores vienen a informar de sus conclusiones sobre el asesinato…

La familia sigue movilizándose por el plan de huida de María: Emilia ha ido al banco y don Anselmo tiene los billetes. Alfonso pide discreción. Alguien escucha. Francisca mientras planea el futuro dando por hecho que atrapará a la prófuga María y tendrá misericordia con Esperanza, que crecerá como hija de Bosco.