MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1966

María ha contado el nuevo plan de Fernando a Raimundo y Mauricio, pero siguen sin confiar del todo en él. Por ello, Raimundo decide ir en busca de Prudencio para poder leer la respuesta antes de que lo haga Mesía. Por desgracia, no pueden descifrarlo sin su ayuda y no pueden perder más tiempo, por lo que deciden entregárselo. La cara de Fernando tras leer el telegrama no les da esperanzas. ¿Cuál será la noticia?