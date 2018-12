MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1966

Isaac está desesperado por conocer de una vez por todas la verdad. Cuenta a Don Anselmo que Antolina ha acusado seriamente a Elsa y no solo por el robo de 'La casa de comidas'. Isaac no se atreve a preguntárselo a Elsa por si es verdad. Don Anselmo le aconseja que no hable con ella y le ruega que no se preocupe más por Elsa, tiene que olvidarla de una vez por todas: "Estás casado y vas a ser padre de una criatura que no merece nacer en el seno de una familia rota". ¿Hará caso Isaac a los consejos de Don Anselmo?