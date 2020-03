‘El secreto de Puente Viejo’: La súplica de Doña Begoña para seguir con su vida

Al recordar uno de los sucesos más oscuros de su pasado, Doña Begoña se preocupa por dejarle claro a su marido que todo lo que ocurrió antes de que entrara en el sanatorio ya quedó atrás.

El hombre, que no ha podido evitar recordar día tras día ese momento en el que Carolina y Manuela estuvieron al borde de la vida, escucha con atención a su esposa. “Ya no estoy enferma y no me tenéis que tratar como tal”, afirma Begoña para convencer a su marido. ¡Así ha sido ese momento en el que le pidió una segunda oportunidad!

