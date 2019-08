MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 2.150

Lola se ha ido a probar el vestido de novia a casa de Consuelo, pero la joven no rebosaba la alegría que debería para estar a punto de pasar por el alter. Estaba callada y con la cabeza cabizbaja. Sus amigas se lo han notado y le han preguntado qué le pasaba. "No me siento como debería serntirse una novia a las puertas del altar", ha confesado Lola. ¿Llegará a darse el 'sí, quiero' con Prudencio?