MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.926

El incendio en la casa de Isaac ha afectado mucho a Puente Viejo, pero Consuelo sigue siendo fiel a Elsa y a sus pensamientos y no piensa que Antolina sea tan inocente como dice. Piensa que exagera demasiado, "Antolina relataba el incendio cómo si ella misma hubiera estado a punto de arder entre las llamas". Marcela y Matías saben que Consuelo no confía en Antolina y por eso no se cree que el incendio no haya sido por su culpa. ¿Conseguirá Consuelo abrir los ojos a ambos?