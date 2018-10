MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.934

Isaac está cansado de escuchar las malas palabras que Antolina tiene para Elsa. No se cansa de hablar mal de la joven de la que Isaac está enamorado. El joven no puede tolerarlo más y le deja ver sus sentimientos hacia su gran enemiga. Isaac no ama a Antolina y tendrá que suceder un verdadero milagro para que esto suceda.