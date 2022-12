Doroteo amenazará a Rita

Francisca da una versión edulcorada de lo ocurrido respecto con la muerte de Pepa pero Gonzalo no cede. No la puede perdonar. Gonzalo vuelve, contrariado, al Jaral pero no le dice a María que es porque ha hablado con Francisca, en cambio a Aurora sí le dice la verdad: Francisca ha confirmado que atentó contra Pepa. No lo puede perdonar.

Simón le explica cómo es su vida y reconoce, sin tapujos, que Soledad le gusta. Rosario tiene un detalle para Simón. Se enteran de que Soledad ya lo ha visto. Mariana ata cabos.

Isidro y Rita disfrutan, por fin, de una apacible y feliz cotidianeidad como pareja.

Soledad insiste en que no sabe nada sobre Olmo pero el cura nota que le oculta algo. Francisca deduce que Soledad y Terence tienen mucho que ver con la desaparición de Olmo. Le pide a Mauricio que la mantenga.

Romualdo, el minero que no tiene faena en la explotación de Conrado, sigue con ganas de montar gresca. Encontronazo con Aurora. Gonzalo y Raimundo vuelven contrariados porque los forasteros han estropeado parte de la cosecha. Gonzalo desearía que Conrado no hubiera aparecido en sus vidas. Aurora, supuestamente también…

María ha bajado al pueblo para ver si su madrina se hace la encontradiza otra vez. Francisca anuncia a Mauricio que tendrán que encargarse de Gonzalo por las malas.

Doroteo vigila A Emilia y Rita cuando charlan. Cuando Emilia se va, Doroteo ataca a Rita. Nadie escucha su petición de auxilio.