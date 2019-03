Aurora recibe una carta de Conrado

Conrado arremete contra todo. Gonzalo llega a tiempo de evitar que destroce su casa. Reconoce que está mal porque echa de menos a Aurora.

Francisca no va a aceptar un no por respuesta: Bosco es su heredero y en él ha puesto sus ilusiones. Al fin brindan por el nuevo status del muchacho. Francisca informa al servicio que Bosco es su heredero y han de tratarlo como tal. Inés le deja una nota citándole pero Bosco no acude…

Se recibe en Puente Viejo una misteriosa llamada avisando de la inminente llegada del Cid a Puente Viejo, claro que se refieren a los restos del Cid. Pedro se lo cuenta a Dolores y a Quintina emocionado por este acontecimiento.

Nicolás se está planteando seriamente marcharse una temporada de Puente Viejo. La familia, por impedirlo, decide confabularse para intentar que la pareja resuelva sus diferencias. Cuando parece que Mariana va a contar la verdad a su familia, ve a Micaela con Esperanza en brazos y teme, por lo que se vuelve a negar a contar nada.