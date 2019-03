Rubén hace correr la voz de que todos van a morir, desatando el pánico entre los alumnos del Laguna Negra: todos exigen salir de allí como sea y no atienden a razones. Alicia consigue apaciguar temporalmente la revuelta, pero Rubén no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados: tiene un plan para escaparse. Marcos no dará crédito al descubrir que sus propios amigos están dispuestos a seguir a Rubén en su aventura.