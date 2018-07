Hay clase con Gamboa

Mientras Vilma descansa tumbada en la cama para recuperarse de la herida, los demás acuden a una nueva clase de Gamboa.

Bueno, todos no, porque Piti ha decidido saltarse la clase y disfrutar de la tranquilidad matutina del barco.

Palomares está en clase, pero no se atreve ni a mirarle a la cara, mientras que Ramiro está indignado porque el profesor siga dando clase como si nada hubiera pasado. De hecho, Estela está notando algo muy raro en su actitud, ya que siempre muestra mucha atención a las clases, pero ahora no presnta ninguna a Gamboa. La que no parece nada apenada es Ainhoa, que está encantada con la clase.

En otro punto, el Capitán Montero y Julia Wilson se lamentan de la noche de locos y sin dormir que han pasado.

