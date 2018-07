Elige tu propio twittersodio

El próximo lunes no hay El Barco, pero en la web de antena3.com eso no es excusa para no seguir disfrutando de lo mejor de la serie.

Podremos participar en un Twittersodio muy especial, titulado "¿Qué pasaría si...?"

Para este twittersodio necesitamos de la colaboración de todos vosotros, ya que hasta el viernes a las 12:00 PM, podréis pedirnos CUALQUIER COSA que queráis que pase en el twittersodio de El Barco. Risas, romances, peleas, aventuras... dejar volar vuestra imaginación y así seréis partícipes del twittersodio del próximo lunes.

Para enviarnos vuestras ideas, podéis hacerlo a través de Twitter, escribiendo @BEstrellaPolar #mitwittersodio VUESTRAPROPUESTA , o a través de Facebook, comentando en el perfil http://www.facebook.com/BEstrellaPolar.

Todas vuestras propuestas serán leídas, y las mejores y más originales serán seleccionadas para ser desarrolladas en el Twittersodio del próximo lunes 14 de marzo en la página del Twittersodio.