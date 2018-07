Burbuja y Salomé, hermanos secretos

TEMPORADA 3 - CAPÍTULO 35

Hablando con Ainhoa, Burbuja encuentra un libro que él mismo escribió cuando era Roberto. El libro, sobre el acelerador de partículas, tenia una dedicatoria de Roberto a su hermana Salomé. Burbuja no entiende nada, no sabia que la cocinera es sus hermana y no entiende por qué se lo ha ocultado durante todo este tiempo. Al final Salomé hace entender a su hermano que cuando era Roberto le hizo prometer que nunca hablaría a nadie de su parentesco.