Alexia cuenta su noche con fermin y ante la reacciòn de Mora le dice que parece una nena. gonza quiere averiguar la direccion de Juan. Álvaro y Camila transan en el baño, ella sale y se cruza con lila que le dice que esta alli con su novio Álvaro.

Bauti se entera que Renzo ira a un programa de tv. Charlotte consigue la dirección de Juan. Mora rompe todo su cuarto. Gonza enfrenta al padrastro y logra que lo lleven preso.

Charlie le pide a su padre que le averigue por hogares. Quela le llena la cabeza a marina de que jessi no es buena para Gonza. Toribia descubre a juan, Gonza le explica y ella sugiere llamar a la inspectora.

Fermin evade a alexia. Gonzalo le cuenta a andrea el problema y ella le dice que no puede tenerlo allí. Charlotte ayuda a Mora a “normalizar” un poco su look y que no se aflija por ser virgen pues ella también lo es.

Gonza invita a “jessica” a comer a su casa.