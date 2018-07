Lucas se lleva un disgusto con su primo Kiko

Flor está intentando contarle a Lucas que su primo Kiko no es el estudiante modelo que él cree, que no deja de salir de fiesta y en vez de pasar toda la noche en la biblioteca está toda la noche en los clubs de Berlín. Lucas no puede creérselo y Flor se lo intenta demostrar ofreciéndole a Kiko todo tipo de bebidas, Kiko es muy listo y no cae en su trampa.

