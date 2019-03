Sara salva a Roberto de una muerte segura

Olmedo y Morales descubren que Onofrof es un timador que roba en los bancos utilizando sus artimañas de hipnotismo. A punto de llevarse la caja fuerte de la banca Velasco, Morales logra apresar al ilusionista ruso.

Lupe comunica a Jorge que no se irá con él a la Habana porque está enamorada. Además, la joven tiene un tenso encuentro con Mendoza, que tras sobrevivir al duelo con el Chato, vuelve a Arazana con sed de venganza.Leonor, que continúa con los preparativos de la boda de Fernando y Teresa, devuelve el cheque falso a Jorge, pero no le da dinero para su pasaje a Cuba.Roberto tiene dudas sobre si mudarse a Madrid para ser la mano derecha de Pablo Iglesias y se lo comunica a Álvaro. Pero no será éste su mayor problema, ya que, por encargo de Leonor, el sicario Santos asalta a Roberto y está a punto de asesinarlo.

Será la bandolera Sara quien salve a su amigo, matando de un certero disparo a Santos. Roberto, inconsciente, y con una grave herida, debe ser trasladado a las cuevas para recibir las atenciones de Marcial. Sara sufre mucho al ver que Roberto se debate entre la vida y la muerte.