Miguel Hermoso: "Mendoza es un tipo muy astuto que no tiene escrúpulos a sus enemigos"

¿Háblanos de tu personaje?

Mi personaje se llama Conrado Mendoza, es un antiguo coronel de las guerras Carlistas, tipos muy tradicionalistas que creían con fervor en unos valores católicos muy conservadores.

Esta gente estuvo montando guerras civiles porque querían incorporar al rey Fernando VII que no era el rey que estaba gobernando en ese momento sino, su hermano. El caso es que, por ese fervor eran capaces de repente a enfrentarse en minoría, cinco mil contra un ejercito de veinticinco mil y cosas así. Eran tipos de gran astucia, inteligencia, religiosos y con la jerarquía militar arraigada bajo la piel, pero al final siempre pierden...

Mendoza es un tipo muy astuto tiene esa contradicción, que por un lado cree en Dios, en la religión, pero por otro lado no tiene escrúpulos a sus enemigos. Es muy fiel a sus compañeros, pero por otro lado desprecia a todo lo demás y vive amargado porque la España en la que vive le parece que se está echando a perder. De todas formas, es un tipo educado y se comporta con amabilidad aunque nunca sabes con que puede saltar.

¿Con qué personajes tienes más relación?

Con Olmedo, aunque yo no lo respeto del todo porque él estaba en el bando contrario en aquella guerra Carlistas en la que yo perdí. Por otro lado, es el que nos da el trabajo y yo mantengo un trato de cortesía de aparente sumisión cuando en realidad en un futuro haremos lo que nos da la gana y usamos a los bandoleros como excusa para imponer nuestra ley en el pueblo.

¿Qué es lo que más te gusta de la serie?

La mezcla de romanticismo y acción, me gusta el aspecto que tiene ‘Bandolera’ porque es muy creíble y eso es producto de la imagen. A nivel profesional el equipo que me he encontrado es absolutamente maravilloso y el elenco de actores es digno de una película de primer orden.

¿Qué es lo que más te llama la atención de la época?

Que no había motos ni carreras (risas) Además, iban a caballo y no había tanto ruido (risas).

¿Qué tal el look de Mendoza ?

Me siento cómodo porque puedo ir totalmente al descuido. Y me produce mucha relajación.

¿Qué tiene bandolera que engancha?

Tiene un equipo formidable que le dan una profundidad y viveza a las escenas que el publico agradece.